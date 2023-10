Immigration, avortement: Macron veut modifier la Constitution

Décentralisation

Il a également rappelé être favorable à l’inscription dans la Constitution de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), et a exhorté à un accord entre Assemblée nationale et Sénat pour «aboutir dès que possible».

Dépasser les clivages

Simplification

À l’attention de la gauche, le chef de l’État a reconnu que la mise en œuvre du référendum d’initiative partagé (RIP) devait «être plus simple» avec des seuils permettant son usage qui «devraient être revus». Actuellement, il faut le soutien d’un cinquième des parlementaires et d’un dixième des électeurs, soit environ 4,7 millions de Français, pour espérer voir une question soumise à référendum.

Pendant son premier quinquennat, il a échoué à faire aboutir une réforme qui prévoyait une dose de proportionnelle dans l’élection des députés, la réduction du nombre de parlementaires et la limitation de leur mandat à trois consécutifs. Il a buté sur le Sénat majoritairement à droite, toute révision de la Constitution devant être votée dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement avant d’être adoptée par les trois cinquièmes des parlementaires ou par référendum. Or, l’équation politique est encore plus complexe depuis 2022: il ne dispose même plus de majorité absolue à l’Assemblée.