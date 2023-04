Sondage: Immigration en Suisse: une majorité d’étrangers sont pour la limiter

Un sondage Tamedia révèle qu’une politique d’asile plus sévère séduit 61% des Suisses. L’UDC et le PS seraient les partis majoritaires chez les ressortissants étrangers.

Image d’illustration. Getty Images/iStockphoto

Les questions et les défis liés à l’immigration en Suisse inquiètent une majorité d’habitants de la Suisse. Un sondage Tamedia montre que 61% des citoyens interrogés veulent «limiter plus fortement l’immigration». Plus surprenant, 51% des ressortissants étrangers émettent le même souhait.

Serrer la vis de l’asile séduit 93% des électeurs UDC. Les soutiens du PLR (73%) et du Centre (71%) sont aussi largement en faveur d’une réglementation plus stricte. Seuls les socialistes (41%) et les Verts (35%) disposent d’une base majoritairement opposée à un durcissement des règles en la matière.

PS et UDC au coude à coude

Les soutiens à l’UDC – parti qui a fait de la politique migratoire son cheval de bataille – sont quasi majoritaires chez les ressortissants étrangers n’ayant pas le droit de vote. Ces derniers mettraient le PS et le parti agrarien à égalité avec 21,7% des voix s’ils avaient la possibilité de s’exprimer dans les urnes.

La tendance est la plus marquée au Tessin et au sud de la Suisse avec 65% d’approbation, mais la majorité l’emporte dans toutes les régions. Limiter davantage l’immigration est donc majoritaire, quels que soient la région, le parti et la tranche d’âge. Il est moins fort chez les jeunes (56% chez les moins de 34 ans) que chez les plus de 65 ans (plus de 70%). À la campagne, 66% veulent limiter l’immigration, en ville 55%.

Méthodologie Pour la réalisation de ce sondage «20 Minuten» et Tamedia, 50’740 personnes de toute la Suisse ont participé du 24 octobre au 13 novembre 2022. Les résultats ont aussi pris en compte les points de vue de la population étrangère. Le sondage était accessible en allemand, en italien, en français et en anglais et a été réalisé en collaboration avec LeeWas. La marge d’erreur est de 0,7 point de pourcentage.

