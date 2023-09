Immigration: La Suisse renforce la protection de ses frontières au Tessin

Des milliers de réfugiés sont attendus en Europe centrale dans les prochaines semaines. Certains viennent de l’île italienne de Lampedusa, d’autres via la route des Balkans. La Suisse réagit en envoyant davantage de personnel à la frontière tessinoise, rapporte la «SonntagsZeitung». «En raison de la situation actuelle, il a été décidé de renforcer la douane sud avec des collaborateurs supplémentaires de Suisse alémanique», a indiqué l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Actuellement, ce sont surtout des Afghans qui se dirigent vers la Suisse via la route des Balkans. Cependant, selon le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), la Suisse n’est pas le pays d’asile préféré des Africains échoués à Lampedusa. Mais cela pourrait changer si l’on apprenait qu’il est plus facile d’entrer en Suisse que dans d’autres pays de l’Union européenne (UE). Car la France et l’Autriche veulent aller plus loin en matière de protection des frontières.