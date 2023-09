Immigration illégale : L’Allemagne renforce ses contrôles aux frontières 

L’Allemagne a annoncé mercredi le renforcement de ses contrôles à la frontière avec la Pologne et la République tchèque pour lutter contre l’ immigration illégale dans un contexte de forte hausse du nombre de demandes d’asile. Ce renforcement prendra la forme de contrôles de police «flexibles et mobiles dans des lieux changeants» qui entreront en vigueur «cette semaine», a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser à la presse.

Son objectif est «d’exercer une pression maximale dans la recherche des passeurs» et de «protéger les personnes qui traversent souvent clandestinement les frontières, sans eau et presque sans air», a-t-elle fait valoir. Entre les cris d’alarme des collectivités débordées et les controverses avec l’Italie, l’immigration est redevenue en septembre un sujet brûlant en Allemagne, forçant la coalition gouvernementale de centre-gauche à réagir.