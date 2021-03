États-Unis : Immigration: le gouvernement Biden sur la défensive face à sa première crise

Le président Biden, accusé d’avoir créé un appel d’air à la frontière mexicaine, doit faire face à l’afflux de milliers de migrants dont des enfants non accompagnés.

Getty Images via AFP

Joe Biden a manifesté son intention de se rendre à la frontière mexicaine, et a indiqué que son gouvernement allait insister sur son message demandant aux migrants de ne pas tenter de se rendre aux États-Unis. (Photo TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

«La frontière est fermée»: sur la défensive et accusé d’avoir provoqué l’afflux de milliers de migrants, le gouvernement de Joe Biden était sur tous les fronts dimanche pour tenter de rassurer sur sa capacité à gérer la première grande crise de sa présidence. Le nouveau président des États-Unis a été élu notamment sur la promesse de tourner la page de la pandémie et du marasme économique qui en a découlé.

Mais seulement deux mois après son arrivée à la Maison Blanche, il est accusé par les républicains, mais aussi par certains démocrates, d’avoir créé un appel d’air à la frontière avec le Mexique et d’être désormais empêtré dans une crise migratoire qu’il refuse d’appeler par son nom.

Premier Hispanique en charge de la politique migratoire américaine, il a reconnu mi-mars qu’un afflux de migrants historique, le plus important depuis 20 ans, était attendu à la frontière américano-mexicaine.

5200 enfants isolés

Des élus démocrates du Texas, État frontalier du Mexique, ont aussi déploré le message du gouvernement. Et plusieurs migrants interrogés par l’AFP après leur arrivée ont confirmé avoir été motivés en partie par la promesse de Joe Biden d’une politique plus «humaine».

Joe Biden a lui aussi manifesté dimanche son intention de se rendre à la frontière mexicaine, et a indiqué que son gouvernement allait insister sur son message demandant aux migrants de ne pas tenter de se rendre aux États-Unis.

«Nous allons le faire, et nous assurer que nous allons rétablir ce qui existait auparavant, à savoir qu’ils peuvent rester chez eux et faire leur demande depuis leur pays d’origine», a déclaré le président à des journalistes.

Au-delà de l’afflux de migrants, c’est le sort des enfants isolés qui est au cœur des polémiques. Joe Biden s’est engagé à effacer «une honte morale et nationale» héritée de son prédécesseur, à savoir la séparation de milliers de familles de migrants dont certaines n’ont toujours pas été réunies. Mais si les enfants ne sont plus séparés de leurs parents, les États-Unis sont confrontés à l’arrivée d’un nombre important de mineurs isolés, et peinent à expliquer comment ils comptent s’en occuper.