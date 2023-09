immobilier inoccupé: Le Jura détient le record des logements vacants

Le premier juin 2023, on dénombrait 54’765 logements vacants en Suisse. Un chiffre qui correspond à 1,15% de l’ensemble du parc immobilier du pays, a révélé l’Office fédéral de la statistique lundi. Ce dernier est en baisse pour la troisième année consécutive avec, pour l’exercice 2023, 6731 habitations inoccupées de moins que l’année passée.

Cette baisse s’explique, entre autres, par une diminution de 15,1% de la vacance des nouvelles constructions (moins de deux ans). Les logements en location inhabités sont également moins nombreux, à hauteur de 15,9%, qu’en 2022. Une situation qui concerne particulièrement les petites habitations. En effet, là où l’inoccupation des appartements de 4 pièces et moins est en régression, le nombre d’appartements inhabités de 5 pièces a augmenté de 2,9%. Une donnée qui dépasse les 18% pour les 6 pièces et plus.