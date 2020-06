Coronavirus en Suisse

Impact inégal de la crise sur les hommes et les femmes

Le National tiendra jeudi un débat d'actualité sur l'égalité des sexes et la conciliation entre vie professionnelle et familiale à la lumière de la crise.

A court terme, la crise du coronavirus ne devrait pourtant pas déboucher sur une révolution sur ces questions. Le Conseil fédéral entend poursuivre les mesures de promotion de l'égalité, de prévention de la violence et de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle déjà en place pendant et après la crise actuelle. Il pourrait les adapter si nécessaire.

Il rappelle dans ses réponses à des interpellations émanant des Verts et des Vert'libéraux, que l'accueil extrafamilial des enfants tout comme l'aide et les soins aux personnes âgées et handicapées relèvent en premier lieu de la compétence des cantons. La Confédération a toutefois pris des mesures, elle encourage notamment la création de places d'accueil et a mis en place un plan d'action pour les proches aidants.