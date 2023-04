Nouvel appel à la grève : «Impact massif sur le trafic» ferroviaire attendu vendredi en Allemagne 

«Complètement inutile»

L’EVG exige une augmentation de 12% sur douze mois pour ces salariés, ou une hausse minimum de 650 euros, et refuse la prime d’inflation ponctuelle proposée par le patronat. Bien que l’inflation ait ralenti à 7,4% en mars, loin du pic de 8,8% d’octobre dernier, elle reste très élevée. «Les entreprises ferroviaires et de transport souffrent déjà d’une importante pénurie de personnel et de nouveaux employés ne peuvent être recrutés que s’ils sont mieux payés», ajoute le communiqué.