Sommet Biden-Poutine - Impact réduit pour les passagers de l’aéroport

L'avion présidentiel américain Air Force One sur le tarmac de l’aéroport de Genève en 2011.

Le tourbillon diplomatique et sécuritaire qui attend Genève en début de semaine prochaine, avec le sommet entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, ne devrait pas trop perturber la bonne marche de Genève Aéroport.

Vols réguliers maintenus

En matière de trafic aérien, le Conseil fédéral doit préciser vendredi le régime des zones d’exclusion pour les avions de tourisme ou les drones, notamment. Mais elles ne concerneront pas les vols commerciaux, qui se poursuivront quasi normalement à Cointrin. «Ils ne seront suspendus qu’environ 15 minutes avant et après l’atterrissage et le décollage des appareils américain et russe», précise Ignace Jeannerat, porte-parole de l’aéroport genevois.