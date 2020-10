Coronavirus : Impact sur le personnel médical: 3000 personnes demandent une étude

Une lettre munie de 3035 signatures a été remise ce jeudi au Conseil fédéral par Amnesty International pour demander une évaluation de l’impact de la pandémie sur le personnel soignant.

Une lettre ouverte au Conseil fédéral munie de 3035 signatures, dont 1500 de professionnels de la santé, et remise jeudi par Amnesty International, demande une évaluation des impacts de la pandémie sur le personnel soignant. Une semaine de protestation commence lundi et se terminera samedi sur la Place fédérale.

Près d’une vingtaine de syndicats, d’associations et d’organisations non gouvernementales, et 1500 professionnels de la santé «réclament davantage de transparence et un suivi réel de la situation du personnel soignant face à la pandémie» et aux mesures prises pour y répondre, explique Amnesty International dans un communiqué. La lettre ouverte avait été lancée le 18 août.