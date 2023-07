Deux nouvelles fresques de Saype à Villars-sur-Ollon

Ils sont là, installés sur les flancs de Chaux-Ronde et du Grand Chamossaire, ils dessinent. «Le soleil a rendez-vous avec la lune», nouvelle fresque de l’artiste Saype, représente deux enfants qui se figurent deux mondes bien différents: «un monde d’en haut et d’en bas, de jour et de nuit, céleste et terrestre». Comme l’artiste franco-suisse l’indique sur son site, l’œuvre traduit «l’idée qu’un monde commun adviendra dans le partage des différences et la multiplication des perspectives».