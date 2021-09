États-Unis : Impasse au Congrès américain, Joe Biden s’en mêle

Le président américain Joe Biden a annulé un déplacement à Chicago pour tenter de faire avancer plusieurs projets de loi importants au Congrès.

L’adoption de ces deux plans, dont le montant cumulé avait initialement été annoncé à près de 5000 milliards de dollars, bute sur une bataille fratricide entre démocrates. Les élus les plus à gauche poussent pour une adoption simultanée des deux textes. Les centristes voudraient voter d’abord sur les infrastructures, investissements plus consensuels, et prendre plus de temps pour le volet social.