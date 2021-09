Homicide de Cheyres (FR) - Impassible, le tueur de Samantha risque la prison à vie

Rappel des faits

Le corps de Samantha avait été découvert ligoté à Cheyres, dans une zone marécageuse au bord du lac de Neuchâtel, le 17 janvier 2018. Deux jours plus tard, un Genevois âgé alors de 21 ans, avait été interpellé. L’ami d’enfance avait admis rapidement être l’auteur de l’homicide, survenu le 22 novembre 2017. L’autopsie n’a pu déterminer la cause ni le moment de la mort, compte tenu de l’état de décomposition du corps. Les hypothèses privilégiées sont l’hypothermie et la noyade, et non pas le coup de maillet que lui avait asséné le prévenu derrière l’oreille.