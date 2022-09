Pixel Watch : Impatient, Google révèle sa montre avant l’heure

Google n’a pas attendu son événement Made by Google du 6 octobre, durant lequel il doit officialiser ses futurs smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que sa montre connectée Pixel Watch, pour révéler plus de détails sur cette dernière. Dans une vidéo de moins d’une minute baptisée «The Design of Google Pixel», la firme de Mountain View la présente sous tous les angles avant l’heure.