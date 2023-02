Tennis: Impérial au service, Wawrinka file en 8es de finale à Rotterdam

Stan Wawrinka (ATP 130) a réussi à enchaîner à Rotterdam. Une semaine après avoir battu l’Allemand Daniel Altmaier (ATP 97) et offert la qualification à la Suisse pour la phase finale de la Coupe Davis, le Vaudois de 37 ans a dominé Alexander Bublik (ATP 50) en deux manches (7-6 6-4) lundi soir au 1er tour de l’ATP 500 néerlandais.

Dans le deuxième set, un seul break a suffi au Suisse pour faire la différence puis la course en tête et finalement conclure après 98 minutes d’effort. Particulièrement redoutable sur ses jeux de service, Wawrinka n’a jamais laissé la moindre ouverture à la relance à son adversaire. Il n’a ainsi concédé qu’une seule balle de break – qu’il a sauvée – et remporté 75% des points joués derrière ses engagements sur l’ensemble de la partie.