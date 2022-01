Tennis : Imperturbable, Daniil Medvedev dompte Nick Kyrgios

Le No 2 mondial n’est jamais sorti de sa bulle malgré les facéties de l’Australien et de son public. Il a marqué les esprits et verra le 3e tour à Melbourne.

Daniil Medvedev a célébré son succès face à Nick Kyrgios à sa manière. AFP

Le No 2 mondial et favori du tournoi Daniil Medvedev a logiquement passé l’obstacle Nick Kyrgios (115e) même s’il lui a cédé un set, 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2, jeudi, dans le choc annoncé du 2e tour de l’Open d’Australie.

Porté par le public, l’Australien qui se remet du Covid et qui a très peu joué depuis le début de la pandémie en 2020, a réussi à arracher un set mais le Russe était trop solide pour se laisser impressionner par le show de l’Australien. Au prochain tour, le finaliste de l’édition 2021 affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e).

Développement suit.