Tennis – Implacable, Alexander Zverev est le maître de Turin

Avec ce Masters, Alexander Zverev boucle sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière . Ses six titres, dont l’or olympique, Cincinnati et les deux plus gros ATP 500, Acapulco et Vienne, font de lui le « No 1 mondial du format en trois sets gagnants » . Ne reste donc plus que cette question: à quand l’extase d’un sacre en Grand Chelem? Il y a encore quelques mois, elle semblait encombrante. Elle ne l’est plus. Car le « Sascha Zverev » du deuxième semestre 2021 – battu en cinq manches par Djokovic à New York – n’est plus un joueur en devenir. Cette fois, l’Allemand est un champion abouti. Tout est là: 2022 devrait venir le confirmer.