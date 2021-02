Deux buts, deux records

Le pire, c’est que ce sont les Italiens qui se sont tiré une balle dans le pied d’entrée. Lewandowski a profité d'une passe en retrait ratée de Musacchio pour ouvrir le score, doubler la légende Raul sur les tablettes et devenir seul le 3e meilleur buteur de l'histoire de la compétition - derrière les deux monstres Ronaldo et Messi - dès la 9e minute de la rencontre.

L’Anglais est devenu le plus jeune de son pays à marquer dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, lui qui aura 18 ans vendredi prochain, et le deuxième tout court à scorer lors de la phase à élimination directe, après un certain Bojan avec le Barça en 2008 (17 ans et 217 jours).