Paris : Impliqué dans un accident mortel, il porte plainte contre Tesla France

Un chauffeur de taxi qui a perdu le contrôle de son véhicule, tuant une personne et en blessant une vingtaine d’autres, estime que le constructeur est responsable.

«Mon client a toujours maintenu la même version: le frein ne fonctionnait plus, l’accélérateur s’est emballé et c’est pourquoi il dépose plainte pour Mise en danger de la vie d’autrui», a expliqué à l’AFP Me Sarah Saldmann, confirmant une information du Parisien.