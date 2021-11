Versoix (GE) – Important incendie à la route de Suisse, des pompiers blessés

De nombreux pompiers et policiers sont sur place. L’artère a été totalement fermée à la circulation, depuis le giratoire situé à l’entrée de Versoix, et le restera au moins jusqu’à 16h. Il est conseillé d’éviter le secteur autant que possible. Les polices cantonale et municipale ont mis en place une déviation par le nord, sur la route des Fayards.