France : Important incendie d’entrepôt au nord de Paris

Le feu a pris dans un entrepôt de 4000 mètres carrés à Aubervilliers, au nord de la capitale. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation des flammes.

L’incendie s’est déclaré entre 5h et 6h vendredi matin dans un entrepôt d’environ 4000 m², à Aubervilliers, selon la porte-parole. Cet entrepôt stocke entre autres des antiquités et des tissus. Le sinistre n’a fait aucun blessé et une cinquantaine de personnes habitant aux alentours ont été évacuées et prises en charge par la mairie, a-t-elle précisé.