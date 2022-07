Nigeria : Important revers pour le parti du président Buhari

Élection serrée

Scrutin dans le calme

Les observateurs électoraux ont déclaré que le scrutin, qui a connu une forte affluence, s’est déroulé dans le calme, tout en ajoutant que les achats de voix restaient monnaie courante. La victoire du PDP est un revers pour l’APC, d’autant que l’État d’Osun est situé dans le Sud-Ouest, fief de Bola Ahmed Tinubu, candidat de l’APC à la présidence, où il est surnommé «le Parrain» pour son influence et ses réseaux. Le PDP et son candidat à la présidence, l’ancien vice-président Atiku Abubakar, 75 ans, portent un coup au parti du président, Muhammadu Buhari, élu en 2015 puis réélu en 2019, qui a annoncé se représenter en 2023, comme le prévoit la Constitution.

Région sous tension

Osun fait partie des huit États du Nigeria, sur un total de 36, où les élections des gouverneurs n’ont pas lieu en même temps que dans le reste du pays en raison de contestations juridiques des résultats précédents. Mercredi, les candidats ont signé un accord de paix, s’engageant à accepter le résultat de l’élection. La police a indiqué avoir déployé plus de 23’000 agents, des hélicoptères et des drones pour garantir une élection sans heurts. Le Nigeria a une longue histoire de troubles et de malversations liés aux élections. En 2011, plus de 800 personnes avaient été tuées dans des violences post-électorales dans le pays.