Valais : Important trafic de cannabis démantelé

La Police cantonale valaisanne a démantelé un réseau de trafiquants de produits cannabiques. L’enquête a permis l’arrestation des trois auteurs principaux et l’interpellation d’une dizaine d’autres personnes impliquées. Au moins 5 kilos de haschich et de cannabis ont été saisis lors de l’opération.

5 kilos de haschich et de cannabis, ainsi que 7000 francs ont été saisis au domicile d’un des trafiquants.

Cela faisait plus d’une année que la Police cantonale valaisanne était sur la piste d’un trafic de drogue important. L’enquête menée depuis fin 2019, sous la direction du Ministère public, a permis l’arrestation de trois auteurs principaux, les interpellations d’une dizaine de petits trafiquants/consommateurs et la saisie de drogue et de numéraire.