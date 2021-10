Guadeloupe et Martinique : Important trafic de reptiles démantelé dans les Antilles françaises

La police française annonce avoir arrêté 17 personnes et saisi plus de 280 animaux – certains protégés – d’une valeur totale dépassant 125’000 euros.

Les trafiquants, arrêtés au terme d’un an et demi d’enquête, vendaient illégalement des lézards, des pythons, des boas ou encore des varans. Certaines de ces espèces sont protégées.

La valeur de l’ensemble des spécimens saisis sur ces deux îles françaises de la Caraïbe (pythons, boas, varans, geckos, lézards, etc.), dont des espèces protégées, «est estimée à plus de 125’000 euros», ont indiqué les services de police dans un communiqué mercredi.

Espèces endémiques en danger

Les services départementaux de la Martinique et de la Guadeloupe travaillent depuis un an et demi en co-saisine avec le service d’enquêtes judiciaires des finances, dans le but de démanteler ce trafic de reptiles, phénomène grandissant dans les Antilles françaises.