Afrique

Importante attaque de djihadistes au Niger

Des djihadistes armés ont attaqué dimanche le poste-frontalier de Diffa, entre le Niger et le Nigeria.

D'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants djihadistes dimanche aux portes de Diffa, la capitale du sud-ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Le gouvernement a fait état de deux morts et trois blessés.

Dans une vidéo de propagande diffusée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), issu d'une scission de Boko Haram et affilié à l'État islamique, on voit de nombreux insurgés s'emparer, au milieu de tirs nourris d'armes automatiques, d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des stocks d'armements aux cris d'«Allah Akbar» («Dieu est le plus grand», en arabe).