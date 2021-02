Une fuite de gaz a fait l’objet d’une intervention des pompiers et des Services industriels de Genève (SIG), vendredi peu avant 9h, à l’avenue Eugène Lance, dans la commune de Lancy. Survenu sur un chantier, à une soixantaine de mètres d’un bâtiment, l’incident a nécessité la sécurisation du périmètre. «Nous avons sorti une première lance de préservation et évacué une partie de la zone», indique Frédéric Jaques, commandant adjoint du Service d’incendie et de secours (SIS). Et d’ajouter que des patrouilles de police «étaient présentes en grand nombre pour sécuriser les lieux. Une aide précieuse à cette heure de la journée, où il y a beaucoup de trafic et de piétons, en raison de la gare de Bachet à proximité». Bloquée le temps de l’intervention, la circulation a été rétablie vers 10h.