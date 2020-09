Coronavirus : Importante hausse de cas en France et en Allemagne

L’Allemagne a enregistré samedi 2297 contaminations, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis avril. Pour sa part, la France a compté vendredi 13’215 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

L’Allemagne a enregistré samedi son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus le plus élevé depuis avril, avec 2297 nouvelles infections, selon l’institut de veille épidémiologique Robert Koch.

En Allemagne, il s’agit de la hausse quotidienne la plus élevée de cas officiellement déclarés de Covid-19 depuis le 24 avril, selon l’institut de veille épidémiologique Robert Koch. Au total, quelque 270’070 personnes ont été testées positives en Allemagne depuis le début de l’épidémie, qui a fait 9384 morts (+6 en 24 heures).

La Rhénanie du nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne, et la Bavière sont les deux Länder les plus touchés par la pandémie, avec chacun environ 65’000 cas officiellement recensés.