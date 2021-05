Lausanne - Importante pollution identifiée dans des sols de la commune

L’ancienne usine du Vallon est probablement responsable de la pollution détectée dans les sols lausannois. Janine Jousson/24 heures

«Nous ne sommes pas dans une situation de crise alarmante car la Ville et le Canton agissent ensemble et rapidement. Cependant, il est de notre devoir d’informer la population afin d’être les plus prudents possible, tout en restant transparents», affirme Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture à Lausanne. Des teneurs en dioxines et en furanes ont été trouvées dans les sols, lors du développement d’un potager urbain dans le quartier de La Sallaz. Ces substances peuvent être nocives si l’on mange directement la terre contaminée. «Mais il faudrait en avaler presque tous les jours ou au moins quatre fois par semaine durant une année pour que cela représente un risque élevé», rassure David Vernez, chef du Département santé, travail et environnement, à Unisanté. Et d’ajouter: «La famille des dioxines est répartie en plusieurs types de polluants organiques. Dans notre cas, ces derniers n’ont pas d’effets cancérigènes.» Les enfants en bas âge sont les premiers concernés, car ils mettent souvent leurs mains à la bouche par réflexe.

La Municipalité de Lausanne prend ce problème au sérieux et a décidé de réagir, dans un premier temps en installant ces prochains jours des panneaux explicatifs et des barrières aux abords des places de jeux et des terrains concernés. À ce jour, 49 sites ont été analysés: 18 ont un sol pollué, dont 9 sont régulièrement foulés par des habitants. Selon les normes, dès que plus de 20 ng/kg de dioxine sont présents dans le sol, des analyses complémentaires doivent être menées pour déterminer si le sol est réellement contaminé ou non. À Lausanne, les résultats ont révélé des taux de plus de 100 ng/kg de dioxine sur les 18 sites concernés. Mais pas de quoi s’alarmer non plus puisqu’il faut atteindre une quantité de plus de 1000 ng/kg pour qu’un sol soit diagnostiqué comme gravement pollué.

Source ancienne

«Ces résultats sont issus d’une première analyse, nous allons continuer d’investiguer. Cela prend du temps, car nous croisons nos résultats avec un autre laboratoire», explique Cornelis Neet, directeur général de l’Environnement, à l’État de Vaud. D’ici à fin juillet, la Ville et le Canton espèrent avoir identifié toutes les parcelles touchées dans le périmètre. En fonction des résultats, des assainissements seront entrepris, avec l’aval du Canton.

Ce type de pollution est produit par un processus de combustion provoqué lorsqu’on brûle des ordures ou, plus rarement, lors des feux de forêt. Pour pallier ce problème, des filtres ont été installés sur les cheminées et certains produits ont été interdits. «On arrive à une baisse de 90% des émissions de dioxines et de furanes depuis les années 1990. Les chaînes de transmission ont donc été coupées, poursuit Cornelis Neet. Dans le cas présent, la pollution est liée à des rejets antérieurs. Ces dioxines et furanes ne sont que très peu solubles. C’est pour cette raison que les eaux ne sont pas en danger.» Les usines, le crématoire et les exploitations agricoles et maraîchères présentes dans ce périmètre ont été étudiées avec soin. «Nous pouvons exclure que les molécules toxiques proviennent de ces établissements. En revanche, nous soupçonnons fortement que l’ancienne usine d’incinération des déchets du Vallon en soit la cause», indique Natacha Litzistorf.