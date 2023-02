Zurich : Importante saisie chez un dealer d’héroïne en ville de Zurich

La police municipale a eu la main heureuse, lundi, lors d’un contrôle à la Kreuzplatz à Zurich. Lors d’un contrôle, les enquêteurs ont saisi une petite quantité de cocaïne et d’héroïne. Une perquisition au domicile du suspect a permis de mettre la main sur plus d’un kilogramme d’héroïne, de petites quantités de cocaïne, des produits de coupage ainsi que plusieurs centaines de francs en espèces. La valeur de vente dans la rue des drogues saisies s’élève à plus de 30’000 fr. Le trafiquant de drogue présumé, un Albanais de 26 ans, a été arrêté et déféré au parquet de Zurich.