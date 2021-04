Pakistan : Importantes manifestations antifrançaises à Lahore

Des milliers de partisans d’un mouvement extrémiste ont manifesté à Lahore, deuxième plus grande ville du pays. Ils protestaient contre l’arrestation de son dirigeant, Saad Rizvi, qui exigeait l’expulsion de l’ambassadeur de France.

La police pakistanaise a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau lundi à Lahore dans l’est du pays pour disperser des milliers de partisans d’un parti islamiste radical après l’arrestation de son chef, qui avait appelé à l’expulsion de l’ambassadeur de France.

Arrestation confirmée

Des milliers de manifestants, qui bloquaient des rues et des carrefours à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, ont été dispersés par la police à l’aide de gaz lacrymogène et de canons à eau, a constaté l’AFP.