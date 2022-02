Zurich : Importants dégâts après un feu dans les combles d’un immeuble

Un incendie a éclaté mercredi vers 19 h 30 à Horgen. Les flammes étaient visibles loin à la ronde.

Un sinistre a éclaté mercredi vers 19 h 30 à Horgen. Le feu a pris sur un balcon au dernier étage d’un immeuble et s’est ensuite propagé aux combles. Les flammes ont été vues de très loin. Tous les habitants du locatif ont pu quitter les lieux à temps. Deux personnes ont été examinées sur place pour suspicion d’intoxication par la fumée. Vers 23 heures, la plupart des habitants ont pu regagner leur appartement. Celui où le sinistre a éclaté est par contre inhabitable et ses occupants ont été hébergés provisoirement par la commune. Les causes du départ de feu font l’objet d’une enquête. Le montant des dégâts n’a pas encore été chiffré.