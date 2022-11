Berne : Importateur puni pour avoir vendu du riz cancérogène

Le directeur des ventes et responsable des importations de la société incriminée impute l’incident à la pandémie. «D’une part, il était difficile de se procurer les produits au Sri Lanka et en Inde à cette époque. D’autre part, de nombreux laboratoires étaient fermés et les contrôles dans les pays d’origine n’étaient donc guère possibles» confie-t-il. De plus, un intermédiaire aurait changé de paysan en raison de la disponibilité limitée des produits. Celui-ci aurait indiqué qu’il n’avait utilisé que des pesticides autorisés. «Cela s’est malheureusement avéré faux par la suite», indique le responsable.