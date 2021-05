Berne - Importateurs autos «amendés» malgré des efforts

Le marché de l’automobile a souffert en 2020, à cause de la pandémie. Seulement 237’000 nouvelles voitures ont été mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein l’an passé, soit le nombre le plus bas depuis la crise pétrolière des années 1970. Les statistiques ont également enregistré un record: les émissions moyennes de CO 2 des voitures neuves ont diminué de plus de 10% par rapport à 2019, passant de 138 grammes par kilomètre à un peu moins de 124. La principale raison de cette amélioration réside dans l’explosion du nombre de voitures équipées de systèmes de propulsion alternatifs. L’année dernière, on comptait près de 67’000 véhicules, soit près de deux tiers de plus qu’en 2019.

Les limites ont changé