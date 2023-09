Céréales ukrainiennes: L’UE rouvre la porte, Varsovie et Budapest la laissent fermée

Protéger les intérêts des agriculteurs

La Hongrie et la Pologne ont annoncé, vendredi soir, avoir décidé de prolonger l’embargo sur les céréales ukrainiennes, défiant la Commission européenne, qui avait annoncé plus tôt mettre fin aux restrictions. «Nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la Commission européenne et dans l’intérêt des agriculteurs et des consommateurs polonais, nous prenons des mesures nationales», a déclaré le porte-parole du gouvernement de Varsovie, Piotr Muller.