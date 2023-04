Fribourg: Imposer le pass Covid aux étudiants était excessif

Les restrictions imposées durant la pandémie de Covid-19 ont parfois suscité l’incompréhension et le sentiment d’injustice. Beaucoup ont été contestées et, même si la situation est revenue à la normale depuis, elles occupent encore la justice. C’est le cas de l’obligation d’avoir un pass Covid pour assister aux cours en présentiel dispensés dans les Hautes Écoles du canton de Fribourg, qui avait été décrétée en septembre 2021. Elle a fait l’objet d’un recours formulé par 22 personnes auprès du Tribunal fédéral (TF), qui vient de leur donner raison. Ce dernier a statué sur le fond, quand bien même les restrictions en question ont été levées en février 2022, estimant que «le recours soulève une question qui pourrait se poser à nouveau dans des termes semblables, notamment si de nouveaux variants du Covid-19 imposaient de prendre de nouvelles mesures».

Le TF reconnaît que la limitation de la propagation du Covid et la protection des autres étudiants lors des cours en présentiel constituaient un intérêt public suffisant pour justifier d’exiger ces tests, d’autant que la situation dans les hôpitaux était tendue et qu’on pouvait légitimement craindre l’arrivée d’une nouvelle vague de contaminations. En revanche, il estime qu’il était disproportionné d’imposer aux étudiants de s’y soumettre sans qu’un régime d’aide financière pour les étudiants au budget restreint n’ait été prévu. Or, si les étudiants de l’Université dans le besoin pouvaient bénéficier d’un soutien, rien n’avait été mis en place dans les autres Hautes Écoles. Pour le TF, cela revenait à contraindre les jeunes en situation précaire à se faire vacciner, puisque c’était gratuit. Il estime que «l'exigence du certificat Covid-19 a imposé, de manière indirecte, une obligation vaccinale à certains étudiants des hautes écoles» et souligne que le recours à des tests salivaires réguliers, eux aussi gratuits, aurait pu protéger de manière tout aussi adéquate la santé publique.