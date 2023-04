Des mangeurs de viande choqués par le menu végétarien d’une prison

Les personnes détenues provisoirement dans la prison de Zurich-Ouest sont nourries uniquement avec des aliments végétariens. Pour Carna Libertas, une association pour «la consommation responsable de viande», il s’agit ni plus ni moins d’une «pratique de mise sous tutelle». «Cela prend des allures grotesques», déclare Peter Zimmermann, de l’association.

Il rappelle qu’en 2020, une intervention au parlement communal de Zurich, exigeant que les hôpitaux et les maisons de retraite de la ville ne servent plus que des repas végétariens et végétaliens avait échoué. «Si les autorités se sont montrées compréhensives avec les foyers, elles ont agi sans ménagement avec les détenus», poursuit-il.