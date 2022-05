Genève: Impossible de déménager sans abandonner sa crèche

«On cherche un nouvel appartement, mais uniquement dans notre commune, ce qui rend la tâche difficile», raconte une jeune maman carougeoise. Pour elle et sa famille, il ne s’agit pas là d’une coquetterie. «Nous avons obtenu de la place en crèche pour nos deux enfants à la rentrée scolaire. Si nous quittons la commune, nous devrons nous réinscrire dans une nouvelle institution et nous n’avons aucune garantie d’avoir une solution de garde en septembre.»

Dans un canton qui connaît un taux de vacance du logement dramatiquement bas et un manque de places en crèche, fonder une famille ou l’agrandir vire souvent au casse-tête. Et pour cause, ce sont les Municipalités qui financent la politique de la petite enfance et, dans l’immense majorité des cas, réservent ces places à leurs habitants. Résultat des courses: déménager dans une autre commune est synonyme de perte de la place de crèche.