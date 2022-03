Canton de Saint-Gall : Impossible de refaire son passeport afghan après un vol

Une étudiante afghane s’est fait voler son passeport au début du mois de mars. Problème: l’ambassade ne délivre plus de nouveaux passeports depuis que les talibans sont au pouvoir.

Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, les ambassades afghanes ne délivrent plus de passeports. 20Min/Privé

Le 7 mars dernier, une étudiante de 22 ans, originaire d’Afghanistan, s’est fait voler son sac et son passeport lors d’un trajet en train entre Olten (SO) et Fribourg. «J’ai détourné le regard un instant et mon sac avait disparu», dit-elle. Après les faits, elle a immédiatement déposé une déclaration de perte auprès des CFF et une plainte auprès de la police.

Si son sac et une grande partie de son contenu peuvent être remplacés, les choses s’avèrent plus compliquées pour le passeport de cette Afghane qui réside dans le canton de Saint-Gall. La jeune femme fait, en effet, face à une impasse bureaucratique.

Dans le but d’établir un nouveau passeport, elle a contacté l’ambassade d’Afghanistan à Genève. Après plusieurs e-mails et appels téléphoniques, la réponse est tombée. «Dans un mail, ils m’ont expliqué qu’ils ne délivraient plus de nouveaux passeports depuis que les talibans avaient pris le pouvoir», explique-t-elle.

Impossible de voyager

Elle se tourne alors vers l’Office des migrations de Saint-Gall. «On m’a mise en relation avec plusieurs personnes jusqu’à ce que quelqu’un me parle enfin», raconte la jeune femme. Mais elle doit faire face à un nouvel échec. «On m’a répété que je devais faire établir un nouveau passeport par l’ambassade afghane. Quand je leur ai expliqué que ce n’était pas possible, on m’a répondu qu’on ne pouvait pas m’aider non plus», poursuit-elle.

Marc Fahrni, chef de service adjoint de l’Office fédéral des migrations de Saint-Gall confirme que l’ambassade afghane ne délivre plus de passeport dans le monde en ce moment: «Actuellement, un passeport n’est délivré que dans le pays d’origine, c’est-à-dire l’Afghanistan.» Il rappelle ensuite que l’Office des migrations ne peut délivrer que des livrets pour les étrangers. «Avec une déclaration de perte de la police, il est toutefois possible d’établir un duplicata du livret pour les étrangers», affirme-t-il. Un document qui permet de s’identifier sans problème en Suisse.

Mais sans passeport, voyager reste un problème. Et les études de pédagogie de la jeune femme de 22 ans pourraient subir les conséquences de ce vol. «L’année prochaine, je dois faire un stage à l’étranger, ce qui n’est pas possible sans passeport», déplore-t-elle. Désemparée, elle avoue ne plus savoir quoi faire: «Il n’est pas possible que je ne reçoive aucune aide et que le voleur n’en subisse pas les conséquences.» Aujourd’hui, elle ne peut qu’espérer que son passeport réapparaisse quelque part…