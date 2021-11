Hockey sur glace – Impossible n’était pas jurassien

Matteo Romanenghi (à droite) prend de vitesse Josh Jooris. freshfocus

Ajoie, le petit Poucet, s’est déplacé sans complexe aux Vernets. Après avoir regardé Zoug, le champion, droit dans les yeux la veille (0-2), les Jurassiens s’étaient mis en tête qu’ils pourraient très bien couper les ailes des Aigles sur leur patinoire. « Cette équipe de Genève n’a pas la stabilité qu’elle devrait avoir, il faudra les faire douter » , s’était exclamé Gary Sheehan avant d’ajouter à propos de ce derby de la peur pour les Grenat : « On n’a rien à perdre! »

Peu inspirés la veille à la BCF Arena, les joueurs de Pat Emond n’avaient en effet pas trop le droit à l’erreur face à ce néo-promu qui s’est longtemps accroché aux branches avant de logiquement capituler à la 12e minute, suite à un tir violent d’Arnaud Jacquemet, lequel effectuait son retour au jeu, lui qui avait été blessé le 23 octobre à Zurich. Si par instants, les Grenat ont souvent tournés autour de ces irréductibles ajoulots, dépassés par le rythme soutenu du vice-champion, ils ont mis toutefois du temps à tuer cette rencontre qui aurait très bien pu leur échapper si le jeune Stéphane Charlin (qui remplaçait Gauthier Descloux blessé) n’avait pas sorti quelques magnifiques arrêts de ses mitaines. Notamment lorsque Maxime Fortier s’est présenté seul devant lui (30e) alors que son équipe évoluait en supériorité numérique.

Un speaker présomptueux

Crispés par l’enjeu, les Aigles ont fini par passer l’épaule lors de ce deuxième tiers, mais que ce fut compliqué, surtout qu’en face, le tout aussi jeune portier Victor Östlind n’était pas en reste, réussissant lui aussi une belle intervention devant Henrik Tömmernes. Il a fallu un power-play pour que Joël Vermin (31e) double la mise et que Valtteri Filppula (qui était au repos vendredi) - qui a aussi échoué devant le gardien ajoulot (36e) ne le trompe à bout portant après un travail de Marc-Antoine Pouliot et Daniel Winnik, déjà impliqués sur la première réussite. À 3 à 0, la cause semblait entendue. « On va les atomiser » , criait d’ailleurs maladroitement le speaker des Vernets.

Le cœur a ses limites, pensait-il, alors qu’on entamait l’ultime période. GE Servette ne pouvait plus lâcher son os face à un adversaire qui s’était plié au diktat d’une équipe qui lui était supérieure. Mais c’était méconnaître la bande à Gary Sheehan. Impossible n’est pas Jurassien! Après que l’excellent Thibaut Frossard inscrive sa septième réussite de la saison (son 16e point), ce que tout le monde pensait être le but de l’honneur (45e), Sebastian Wannström a trouvé le moyen de marquer à deux reprises (49e et 56e) pour égaliser et tourner la crêpe. Les Servettiens, pour le coup trop présomptueux, ont même été tout heureux de décrocher une prolongation! Le hockey est un sport incroyable.

Les Ajoulots ont fini par s’imposer dans l’exercice cruel des tirs au but. Quel caractère et quel retour!

Pour GE Servette, qui s’est complètement liquéfié de manière inadmissible, la pause de l’équipe nationale arrive à point nommé.

GE Servette - Ajoie 3-4 (1-0 2-0 0-3) ap Les Vernets. 5705 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Fluri; Huguet, Progin. Buts: 12e Jacquemet (Pouliot, Winnik) 1-0, 31e Vermin (5 c 4) 2-0, 38e Filppula (Pouliot, Winnik) 3-0, 45e Frossard (Schmutz) 3-1, 49e Wannström (Birbaum, Devos) 3-2 , 56e Wannström (Devos/5 c 4) 3-3. Tirs au but: Devos 0-1, Winnik manque, Wannström 0-2, Filppula manque, Frossard 0-3, Tömmernes 1-3, Fortier 1-4. GE Servette: Charlin; Karrer, Tömmernes; Völlmin, Le Coultre; Jacquemet, Maurer; Smons; Moy, Jooris, Vermin; Pouliot, Filppula, Winnik; Antonietti, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Cavalleri; Patry. Entraîneur : Patrick Emond. Ajoie: Östlund; Birbaum, Hauert; Rouiller, Poully; Eigenmann, Joggi; Schnegg, Hänggi; Fortier, Devos, Schmutz; Wannström, Frossard, Bogdanoff; Rohrbach, Romanenghi, Huber; Frei, Ness, Macquat. Entraîneur : Gary Sheehan. Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette. 4 x 2’ contre Ajoie. Notes: GE Servette sans Descloux, Rod, Mercier, Tanner, Richard, Miranda (blessés), Vatanen (surnuméraire), Campagna, Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (Swiss League). Victime d’un choc fortuit à la tête (17e), Riat ne revient pas sur la glace. But annulé: Antonietti (6e, passe de la main de Tömmernes). Temp-mort: Ajoie (60’51’’).

Davos nouveau leader

Malmené par Ambri-Piotta, Davos est parvenu à s’imposer en fin de match (3-2) et s’installe en tête de la National League pour la première fois de la saison. Les Grisons concédaient l’ouverture du score dès la 3e minute, puis égalisaient par Corvi (18e), avant de prendre l’avantage une première fois grâce à Stransky (34e). Mais, dans la foulée, Dotti permettait à Ambri de recoller (37e). Bromé, auteur du 3-2 dans le troisième tiers (56e), offrait la victoire aux visiteurs ainsi que la première place.