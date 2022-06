Charlie Puth ne peut pas faire l’amour en musique

États-Unis : Impossible pour Charlie Puth de faire l’amour en musique

Si un titre passe pendant qu’il a une relation sexuelle, le chanteur ne peut s’empêcher d’analyser la mélodie et cela lui fait perdre son érection.

Charlie a raconté qu’il avait fait l’amour pour la première fois à l’âge de 21 ans avec une fan venue le voir en concert dans une petite salle de Boston. «Elle est venue vers moi et m’a demandé si je pouvais signer sa poitrine. Je me sentais comme une rockstar. Je ne l’ai jamais revue», s’est souvenu l’artiste, qu’une rupture a énormément fait souffrir en 2019. Et s’il confie que la demoiselle était charmante, Charlie regrette un peu la manière dont cela s’est passé. «J’aurais aimé que la vieille version de moi se dise: «Hey, tu pourrais vouloir rendre ça un peu plus mémorable», a-t-il confié.