Fiscalité : Impôt sur la fortune: retour en grâce à la faveur de la crise

Avec la crise sanitaire, les propositions pour taxer les grandes fortunes se multiplient, pour renflouer les caisses et lutter contre les inégalités qui ne cessent de se creuser.

Elles viennent des meilleurs économistes, et même du FMI : les propositions pour taxer les très grandes fortunes se multiplient, pour renflouer les caisses des Etats et corriger un peu des inégalités béantes. La pente sera lente à remonter après 40 ans d’érosion des taux d’imposition des hauts revenus sur tous les continents, un taux qui a par exemple plongé de 53% en Corée du Sud entre 1979 et 2002, un record.