Impôts, AVS: voilà ce qui change si un couple est marié ou pas

Selon que l’on soit marié ou non, les conséquences financières ne sont pas les mêmes.

Qui gagne, qui perd et combien? Voilà les questions que se posent bien des couples, avec ou sans enfants, au moment d’envisager de se marier. Les experts financiers d’AXA-ARAG confirment une curiosité inédite pour la chose de la part des Suisses. L’an dernier, les questions de leurs clients sur cette thématique ont bondi de 15% par rapport à 2021. «Nous constatons que ce sujet préoccupe davantage qu’auparavant, déclare Tamara Bozinovic-Brons, avocate. On nous demande souvent si, d’un point de vue financier, il est judicieux de se marier.»

Sujet en mains des politiques

Le thème est à l’agenda politique, puisque trois initiatives populaires demandent de mettre un terme à la pénalisation fiscale du mariage. L’une est portée par les Femmes PLR, et les deux autres par Le Centre. Par ailleurs, le Conseil fédéral a également mis en consultation une réforme de l’imposition des couples mariés.

Mais alors qu’en est-il vraiment? Si la pénalisation fiscale des époux est souvent réelle , il y a d’autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Par exemple, les couples mariés sont mieux couverts en cas de décès, rappelle l’assurance. Le veuf ou la veuve touche en effet les prestations de survivant du 1er pilier. Les concubins quant à eux ne reçoivent rien. Dans le 2e pilier, le veuf ou la veuve d’un couple marié perçoit automatiquement une rente de survivant ou une allocation unique, tandis que les concubins, eux, doivent prendre les devants par contrat et sont tributaires des conditions de leur compagnie.

Pour l’AVS c’est l’inverse

Même avantage en matière d’héritage. Le mariage implique un certain automatisme pour les conjoints, et ceux-ci sont exemptés d’impôt sur les successions. Les autres doivent obligatoirement passer par la case testament, et ils sont en outre imposables dans la plupart des cantons.