Suisse : Impôts: les Suisses pourront déduire davantage sur leurs primes maladie

Ce coup de pouce en faveur des citoyens entraînera une baisse de recettes de 400 millions de francs pour la Confédération.

Un couple marié va bientôt pouvoir déduire de ses impôts un maximum de 6000 francs de primes maladie, contre 3500 aujourd’hui (lire encadré). Le Conseil fédéral a proposé, ce mercredi, de relever les déductions pour les primes d’assurance et les intérêts des capitaux d’épargne dans le cadre de l’impôt fédéral direct.

Cette proposition du conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD) entraînera une diminution des recettes de l’impôt fédéral direct, estimée à quelque 400 millions de francs par an. Ce manque à gagner sera supporté par la Confédération à raison d’environ 315 millions et par les Cantons pour environ 85 millions. Le gouvernement qualifie d’inquiétantes ces baisses de recettes compte tenu de la situation financière de la Confédération et des Cantons.