Votations cantonales et communales : Impôts, taxe auto ou fusion: les résultats des objets votés en Suisse romande

Les Neuchâtelois, Fribourgeois et Jurassiens ont aussi été soumis dimanche à des votations cantonales, tandis que certains Vaudois et Valaisans se sont exprimés à l’échelle communale.

En marge des votations fédérales, le canton de Neuchâtel s’est exprimé ce dimanche sur une initiative pour une fiscalité plus équitable, lancée par le POP. Mais les citoyens ne veulent pas augmenter l’impôt sur la fortune des contribuables aisés du canton. La population a refusé le texte avec 57,8% de non. Pour rappel, la droite, le Conseil d’État et le Grand Conseil étaient opposés à ce projet. Seule la commune de La Chaux-de-Fonds l’a validé avec 53%.