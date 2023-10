Impôts: un pourcent à Neuchâtel, rien à Fribourg, Vaudois les mieux lotis

Elle aura beau être temporaire, c’est toujours ça, pourront se dire les contribuables neuchâtelois. Le Conseil d’État a indiqué jeudi qu’il proposait au Grand Conseil de voter une baisse de 1% des impôts sur le revenu des personnes physiques en 2024 et encore une fois 1% en 2025 sous condition. Le choix est notamment pris en raison «d’une hausse des charges dans de nombreux domaines, en lien avec l’évolution de l’inflation, du prix de l’énergie et des primes de l’assurance maladie, qui mettent à mal le pouvoir d’achat», dit le gouvernement.

Mais ce n’est pas tout. La concurrence entre les cantons joue ici son rôle, avoue le Conseil d’État, qui parle d’un «contexte qui est celui d’une baisse de la pression fiscale dans les cantons voisins». Et Neuchâtel est déjà notoirement le canton où le fisc est le plus gourmand. On ne voudrait pas voir des contribuables partir dans le canton de Vaud, où le parlement vient de voter une baisse de 3,5% de l’impôt pour 2024, qui doit être suivi d’une nouvelle baisse en 2025.

Par contre, à Fribourg, on risque de ne rien changer. Mercredi, proposition a été faite de ne pas toucher au taux d’impôt. Le Canton perd des recettes à cause des résultats de la Banque nationale suisse et de la répartition de la péréquation financière fédérale, notamment. «Il est essentiel de ne pas porter en plus atteinte aux revenus internes de l’État par le biais d’une nouvelle baisse de la fiscalité», lit-on dans le message transmis au Grand Conseil. Celui-ci aura toutefois le dernier mot. Une proposition de baisse du taux d’impôt est sur sa table et devra être soumise au vote des députés en novembre.