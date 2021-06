Motocyclisme - Impressionnante chute de Marc Márquez

Au même moment, la pluie qui avait fait une brève apparition pendant les essais Moto3, est revenue, plus violente. C’en était fait des tentatives de meilleurs chronos absolus – on rappelle que dans la catégorie-reine, les 10 plus rapides après la troisième séance d’essais libres, samedi matin, seront qualifiés directement pour la superpole. Or, la météo est pessimiste pour la suite du week-end sur la province de Drenthe. Les meilleurs temps de la matinée ont été signés Viñales (Yamaha), devant Pol Espargaró (Honda, une chute également cet après-midi) et Oliveira (KTM).