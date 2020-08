Cyclisme

Impressionnante chute sur le Tour de Pologne

À la lutte avec Dylan Groenewegen dans le sprint final, Fabio Jakobsen a été violemment projeté contre les barrières. Derrière, d’autres coureurs sont tombés.

L’incident a eu lieu dans les tout derniers mètres. Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen étaient à la tête d’un sprint massif quand, soudain, ce dernier s’est déporté sur la droite pour dépasser son concurrent. Problème: le Néerlandais de l’équipe Deceuninck Quick-Step s’est retrouvé bloqué. Lancé à pleine vitesse, il n’a pu ralentir et s’est échoué contre les barrières, les faisant voler en éclats. Ces projections ont entraîné dans la foulée la chute de nombreux coureurs. Dans sa terrible dérive, Jakobsen a percuté un photographe.

Alors qu’il a franchi la ligne en premier, Groenewegen devrait être déclassé. Ce n’est peut-être que le début de ses ennuis. La chute intervient un an jour pour jour après la mort du sprinteur belge de 22 ans Bjorg Lambrecht, décédé après avoir chuté et heurté une structure en béton.

«On n'agit pas de cette manière, je viens de rencontrer les juges, il sera sûrement disqualifié et on verra si on en finira là», a déclaré l'organisateur du tour Czeslaw Lang à la télévision polonaises TVP Sport.