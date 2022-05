Découverte à l’EPFL (VD) : Imprimer en 3D dans de la résine opaque, c’est désormais possible

Des chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne peuvent désormais imprimer avec de la lumière des objets 3D dans de la résine opaque, en quelques dizaines de secondes. Ces résultats pourront servir le domaine biomédical.

Cinq ans après la conception de l’imprimante 3D de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), celle-ci est désormais capable d’imprimer avec de la lumière, des objets en trois dimensions dans de la résine opaque, en quelques dizaines de secondes. Les résultats de cette recherche, réalisée par la faculté des sciences et techniques de l’ingénieur de l’EPFL et publiée dans la revue Advanced Science, pourront servir le domaine biomédical avec la création d’artères artificielles par exemple, rapporte l’établissement lundi dans un communiqué.

Yoda miniature en 20 secondes

«On met de la résine dans un récipient que l’on fait tourner sur lui-même. Puis, on projette de la lumière sous différents angles, ce qui conduit à la solidification de la résine, uniquement là où l’énergie accumulée dépasse un certain seuil. Cette technique s’avère très précise et peut façonner des objets d’une résolution équivalente aux méthodes d’impression actuelles», explique Christophe Moser, professeur.