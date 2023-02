St Valentin: Imprimez les lettres de vos ex sur du papier toilette

Pour les célibataires qui souhaitent se venger d’un ex à la Saint-Valentin, on peut nommer un cafard à son nom et le donner à manger à un animal. Sinon, la marque australienne de papier toilette écologique nommée «Who Gives a Crap» (que l’on peut traduire par «on s’en fout») a une solution pour oublier celui ou celle qui nous a brisé le cœur. Avec une campagne inédite intitulée «Flush you ex» (tirer la chasse sur ton ex), l’entreprise donne la possibilité de jeter les souvenirs d’une relation passée dans les toilettes.