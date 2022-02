Naufrage au large du Canada : Il est «improbable» de retrouver des survivants, juge désormais l’armée

Les recherches se poursuivaient mercredi pour tenter de localiser le reste de l’équipage disparu d’un bateau espagnol, à proximité de la côte atlantique. Le bilan se monte pour l’instant à 10 morts.

Les secours canadiens ont estimé mercredi qu’il était «improbable» que des survivants soient retrouvés en mer au lendemain du naufrage d’un chalutier espagnol au large du Canada avec à son bord 24 marins, la plus grande tragédie depuis près de 40 ans pour le secteur de la pêche espagnole.

«Vagues de dix mètres»

Trois marins souffrant d’hypothermie ont été secourus par un bateau de pêche espagnol et ont été évacués par hélicoptère, dix ont été retrouvés morts et onze autres sont toujours recherchés.

Les recherches se poursuivent malgré tout dans l’Atlantique où les secours, qui ont mobilisé plusieurs bateaux, un avion et un hélicoptère, ont dû faire face dans la nuit à des «vagues de dix mètres» et à des vents très forts, a indiqué Brian Owens, porte-parole canadien du centre de coordination et de sauvetage.